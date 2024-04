Il proprietario del club rossonero molto probabilmente tornerà nel nostro paese per assistere alla sfida di Europa League ma non solo.

Gerry Cardinale dovrebbe essere a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma di giovedì ma chiaramente non verrà solo per quello.

L’obiettivo

L’Europa League a questo punto della stagione è diventato l’obiettivo principale del Milan tanto da spingere il proprietario di RedBird Capital ad arrivare dagli Stati Uniti d’America; si tratta forse della partita più importante della stagione del Milan finora. Vincere l’Europa League darebbe una prospettiva completamente diversa alla stagione, presupponendo che il Milan riesca comunque ad assicurarsi il secondo posto in Serie A dietro all’Inter. La presenza di Cardinale a Milano non può mai essere del tutto garantita dato che la sua agenda è sempre incredibilmente fitta ma l’americano farà di tutto per esserci.

Europa Legue

Gli impegni

Milan-Roma è un qualcosa di simile a un derby statunitense visto che anche il club giallorosso è di proprietà americana. La presenza di Cardinale a Milano è forse anche inevitabile viste le tante voci riguardanti le vicende societarie a cominciare dalla recente irruzione della Guardia di Finanza nella sede del club. La presenza del patron a Milano potrebbe essere vista come un segnale di vicinanza al club, sostiene Calciomercato.com. Probabilmente il proprietario vorrà anche fare il punto sui ruoli e sul lavoro di tanti dirigenti come ad esempio Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic.

