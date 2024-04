Il difensore serbo della Primavera rossonera è stato sondato da due squadre inglesi: i rossoneri devono lavorare al rinnovo.

I club di Premier League hanno iniziato a mostrare interesse per il difensore del Milan Jan-Carlo Simic ma i rossoneri hanno un piano per il suo futuro.

In rampa di lancio

Il difensore ha trovato l’esordio nella Prima Squadra del Milan in questa stagione in un periodo in cui i rossoneri sono stati falcidiati da un enorme numero di infortuni. Il serbo ha fatto registrare 4 presenze in Serie A e 1 gol all’esordio; in generale si è dimostrato un difensore molto maturo. Una volta rientrati a poco a poco i vari infortunati Thiaw, Tomori e rientrato Gabbia dal prestito al Villarreal, il serbo è tornato in Primavera per giocare con continuità visto che ha ancora 18 anni.

Jan Carlo Simic

Scenari futuri

Per quel che riguarda il futuro, si ritiene che voglia restare al Milan anche se va valutato il fatto che è in scadenza di contratto a giugno 2025; il club deve mettersi al lavoro per offrire al serbo un nuovo contratto in modo che non cada nella tentazione di ascoltare le sirene che provengono dalla Premier League. Secondo Calciomercato.com Bournemouth e Fulham hanno chiesto informazioni su Simic ma il Milan lavora per rinnovare il suo contratto. Ci sono già stati contatti tra il club e il suo entourage per iniziare a esplorare una trattativa. È possibile che, dopo la firma di un nuovo contratto, si scelga di mandarlo in prestito nella prossima stagione per fargli fare un po’ di esperienza da titolare.

