La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo ritiene che il tecnico rossonero possa essere confermato anche nella prossima stagione.

Monica Colombo ha parlato di presente e futuro del Milan nel corso di una lunga intervista sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. “Non me la sento di condannare così tanto la stagione. Per delle affermazioni che avevo fatto in questa settimana qualche tifoso mi ha tirato per le orecchie. Avevo affermato, e lo affermo ancora, che il Milan è secondo in classifica, comunque sta proseguendo la sua corsa in Europa e c’è la possibilità di arrivare in finale, ma hai un’Inter ingiocabile come l’anno scorso lo era il Napoli…”.

Joshua Zirkzee

Sul futuro del tecnico

“Alla luce del fatto che Pioli non mi pare non abbia la squadra in mano, la squadra è stata con lui. Pioli può restare con un solo anno di contratto? In questo momento non se ne parla perché ci sono ancora molte partite da disputare, soprattutto c’è ancora un grosso obiettivo in ballo: arrivare in finale di Europa League. A mio avviso le parole di Scaroni della scorsa settimana non so quanto sono siano state casuali o di facciata, mi è sembrato oggettivamente convinto nel ribadire la fiducia a Pioli”.

Sul prossimo attaccante

“Se dovessi scommettere 50€ sul nome del futuro attaccante fra i vari Sesko, Zirkzee, David, Gyokeres e gli altri io punterei su Zirkzee. Ma non perché piace a me ma perché conosce già il campionato italiano, è abituato alle difese della Serie A, lo rende più appetibile rispetto agli altri. E non è che gli altri poi vengono regalati, leggevo che oggi lo Sporting diceva che per meno di 100 milioni non si siedono per parlare di Gyokeres. Zirkzee non costa poco ma anche gli altri, essendo di livello, ovviamente costano. Credo che tutte queste valutazioni saranno da fare in base al tesoretto che ci sarà in base alle uscite, dai giocatori di cui siamo già certi verranno riscattati dalle altre squadre.

