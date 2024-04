L’opinionista Paolo Condò analizza attentamente l’operato dell’attuale allenatore rossonero.

Paolo Condò a Radio Rossonera ha parlato di quanto sia difficile giudicare in modo corretto la stagione del Milan e di conseguenza l’operato di Stefano Pioli; ecco il suo pensiero. “Sul piatto del ‘meno’ è facile: i 5 derby persi. Per quanto la rivalità milanese non sia accesa e violenta come quella romana, è chiaro che i tifosi del Milan questa serie non è andata giù. È anche il motivo per cui, secondo me, sarà importantissimo quello del 22 aprile. Interrompere quella dinamica potrebbe avere effetti sui partiti pro e contro Pioli, che si fronteggiano”.

Stefano Pioli

A favore del tecnico

“Il pro di Pioli è molto semplice: sono 5 anni che fa bene. Ha portato la squadra prima a credere in se stessa, poi ha portato uno Scudetto decisamente inatteso. In una stagione molto sfigata in campionato ha portato una semifinale di Champions League, che non è stata apprezzata perché sei uscito con l’Inter. Ma se fossi uscito col Manchester City sarebbe stato un grandissimo risultato”.

Il giudizio finale

“Quest’anno lo divido in due parti: nella prima parte la rosa ti è stata completamente cambiata e la devi gestire, mentre nella seconda raccogli risultati. C’è poco da fare: oggi il Milan è molto vicino all’Inter in questo momento. Il mio sassolino va verso i pro, ma va tenuto conto anche del parere del tifoso viscerale per cui il derby è la partita più importante dell’anno. Il mio sassolino, però, diventerebbe un masso se vincesse il prossimo derby”.

