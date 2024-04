Ciccio Graziani è convinto che il Milan possa ancora cullare sogni di gloria in campionato. Sognare non costa nulla.

Il Milan visto nelle ultime uscite alimenta leciti rimpianti per una stagione che, senza tutti gli infortunati che hanno falcidiato la rosa di Pioli, avrebbe forse potuto contendere fino alla fine lo scudetto all’Inter di Inzaghi. Nonostante la matematica sia totalmente a favore dei nerazzurri, Ciccio Graziani non esclude un clamoroso ribaltone in classifica.

esultanza gol Rafael Leao

Sognare non costa nulla

La rimonta in classifica del Milan sull’Inter appare improbabile, soprattutto considerando il cammino quasi netto avuto dai nerazzurri in stagione fino a qui. Le insidie però sono sempre dietro l’angolo e, di questo, ne è pienamente convinto Ciccio Graziani. Il Campione del Mondo 1982 ha infatti dichiarato a Mediaset XXL che “il Milan non è ancora tagliato fuori, la matematica non c’è ancora. Sognare non costa nulla, avere l’ambizione di pensare che potrebbe succedere ok ma sempre rimanendo con i piedi per terra. Anche perché quest’Inter quest’anno non lascia spazio a questi pensieri”.

C’è ancora un derby da giocare e…

Ciccio Graziani, pur alimentando il sogno scudetto per il Milan, è consapevole che la rincorsa è davvero ardua per i rossoneri. Il vantaggio messo in cascina dagli uomini di Inzaghi è rassicurante, soprattutto considerando manchino solo 7 partite al triplice fischio finale della stagione. L’ex Campione del Mondo ha difatti sottolineato che “bisogna vedere dopo Udinese-Inter ma l’Inter comunque ha quasi 4 partite di vantaggio. 14 punti sono recuperabili, mai dire mai anche se l’Inter quest’anno ne ha persa una sola finora. C’è un derby di mezzo”.

L’articolo Graziani: “Il Milan può ancora vincere lo scudetto. Sognare non costa nulla” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG