La partita di San Siro tra Milan e Lecce continua a far discutere in seguito alle decisioni dell’arbitro in occasione dell’espulsione di Krtstovic e del terzo gol dei rossoneri. Sul web, in modo particolare, circolano diverse ricostruzioni dei fatti e i pareri non sono affatto omogenei. Anche in televisione però c’è chi si è distaccato dal pensiero comune, lo fa ad esempio Massimiliano Saccani, ex arbitro professionista.

Rigore al Lecce e rosso a Theo

Massimiliano Saccani, durante la puntata di 90° Minuto’ ha analizzato il contatto avvenuto tra Theo e Almqvist da cui nasce l’azione del terzo gol rossonero. Le sue parole: “Il gol del 3-0 nasce dopo un contrasto tra Theo Hernandez e Almqvist al limite. Con un colpo fortuito del ginocchio sulla testa del giocatore del Lecce. Non viene vista dall’arbitro e dall’assistente che era molto più vicino. Se la ginocchiata fosse stata valutata volontaria sarebbe dovuto essere rigore e rosso per Theo Hernandez. Anche se involontario l’azione doveva essere interrotta per colpo alla testa ma il Var su questa situazione non poteva intervenire perché un colpo fortuito”.

Krstovic? Rosso esagerato

L’ex fischietto ha avuto da ridire anche sul cartellino rosso rimediato da Krstovic per intervento falloso su Chukwueze. Le sue parole: “A mio giudizio un cartellino giallo sarebbe stato più che sufficiente, il rosso è una decisione un po’ forzata”. A detta di molti invece, non ci sono dubbi sul cartellino rosso all’attaccante del Lecce, seppur possiamo convergere sul fatto che il fallo non sia volontario.

