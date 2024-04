Leao ha replicato alle accuse rivoltegli da Cassano. La risposta è arrivata tramite il proprio profilo X.

Leao non ci sta, e come potrebbe farlo. Il portoghese ha risposto per le rime ad Antonio Cassano che, per l’ennesima volta, ha parlato male di lui usando toni piuttosto forti, decisamente intensi. Fantantonio ha paragato Leao e Lautaro, considerando il primo non un fuoriclasse, un giocatore da metà classifica, a differenza dell’argentino nerazzurro che invece è un campione.

Leao ha zittito Cassano

Leao, autore di prestazioni in serie davvero di ottimo livello, non ha digerito le accuse fuori luogo e fuori tempo di Antonio Cassano. Il portoghese ha siglato, nelle ultime cinque giocate, tre gol e 4 assist. Nonostante questi numeri Antonio Cassano ha ribadito di non giudicarlo un campione, tutt’altro. Leao, attraverso i social, ha manifestato apertamente cosa pensa delle parole di Fantantonio, condividendo un tweet di un tifoso rossonero aggiungendo in didascalia ben 7 faccine da pagliaccio.

Leao pronto e carico per il futuro

Il portoghese è maturato, cresciuto. Ha ben chiare le proprie qualità e ha individuato chiaramente cosa vuole per il proprio futuro. Vuole vincere, e vuole farlo con la maglia del Milan. Dopo la vittoria di Firenze il portoghese ha rimarcato il desiderio di chiudere bene la stagione, cercando di sublimarla con un acuto importante. Archiviato il Lecce, è tempo di proiettarsi verso la doppia sfida contro la Roma e contro l’Inter. Il portoghese è già in clima partita e lo ha dimostrato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X.

Came from so far … can’t lose anymore pic.twitter.com/nyKt2eD8nx — Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 8, 2024

