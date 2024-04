Antonio Cassano ritiene che Theo abbia colpito volontariamente Almqvist e meriterebbe 5 giornate di squalifica.

Antonio Cassano non conosce freni e, nella puntata di ieri sera de La Domenica Sportiva, ne ha avute anche per Theo. Dopo Leao, l’ex fantasista nerazzurro ha avuto parole di fuoco anche contro il terzino francese del Milan. Il dibattito si è articolato in merito al terzo gol rossonero in seguito a un contatto tra Theo e Almqvist in area di rigore. L’opinione di Cassano ha suscitato sbigottimento in studio e stupore nei telespettatori.

Foto: Gribaudi/Image Sport

Date a Theo 5 giornate di squalifica

L’azione del terzo gol del Milan nasce da un contatto tra il ginocchio di Theo e Almqvist che, a seguito del colpo, resta a terra toccandosi la testa. L’arbitro avrebbe senza dubbio dovuto fermare il gioco in virtù del colpo al capo subito dal giocatore leccese. Antonio Cassano, come sempre, si è spinto oltre questa analisi affermando che “a Theo Hernández bisogna dare 5 giornate di squalifica perché questa è una ginocchiata voluta. Io ho fatto il calciatore, l’ha preso e gli stava spaccando il cranio”.

Bergonzi zittisce Cassano

In studio era presente anche l’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi che, dopo quanto detto da Antonio Cassano, ha voluto esprime la propria idea a proposito. Ecco le sue parole: “L’ho guardato tante volte, non è un intervento voluto, è un intervento fortuito per il quale bisognava fermare il gioco perché ha colpito la testa. Ma se il tuo giudizio è questo va bene e la finiamo lì”.

L’articolo Cassano shock su Theo: “Bisogna dargli 5 giornate di squalifica!” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG