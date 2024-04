La dirigenza del Lecce ha protestato in merito al cartellino rosso dato a Krsotivic sabato a San Siro. Tommasi dell’AIA ha chiarito ogni dubbio.

La partita di sabato ha generato molte polemiche, soprattutto sulla sponda salentina. Il presidente del Lecce al termine della gara non ha lesinato critiche all’arbitro per due situazioni, a suo dire, che avrebbero penalizzato il suo Lecce. In particolare l’attenzione si è rivolta sul cartellino rosso sventolato a Krstovic dall’arbitro Massimi. Dino Tommasi, componente CAN, ha analizzato ad Open VAR su DAZN il caso, mettendolo anche a paragone con quanto accaduto nel lunch match di domenica quando, con intervento similare, Saelemaekers viene solo ammonito dall’arbitro Orsato.

Krstovic: rosso giusto

Nelle ore successive al match di sabato a San Siro tra Milan e Lecce si è scatenato, sui social e in televisione, la polemica in merito alla correttezza del provvedimento disciplinare contro Krstovic. La versione che ha trovato maggiori consensi è che il rosso sia stato eccessivo ma Dino Tommasi ha cancellato ogni dubbio. L’esperto ha infatti dichiarato che “sicuramente l’intervento è contemplabile nel grave fallo di gioco. C’è un intervento con volontà di giocare il pallone, non sa che colpirà Chukwueze, ma rientra nella casistica. C’è differenza tra condotta violenta e grave fallo di gioco, nel primo caso lo cerchi, nel secondo come questo non c’è voglia di far male”. Ne consegue che il cartellino rosso esposto al giocatore del Lecce sia stato corretto.

Come Saelemaekers? Assolutamente no

Altro punto su cui si è accesa la polemica è che Saelemaekers, nel match delle 12.30 tra Frosinone e Bologna sia stato solo ammonito, per un fallo con in tanti hanno paragonato per intensità e dinamica a quello che invece ha portato all’espulsione di Krstovic in Milan-Lecce. Dino Tommasi ha spiegato però che “non c’è intensità, Saelemaekers sale per colpire il pallone e Zortea gli va incontro. Orsato giustamente ammonisce per imprudenza, mancano anche i criteri di tacchetti esposti e velocità. Si derubrica l’intervento da grave fallo di gioco a imprudente”.

