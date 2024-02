Lele Adani ha parlato dell’ultima vittoria conquistata dall’Inter con la Juve, focalizzandosi sul tecnico bianconero Max Allegri

Dagli studi di Domenica Sportiva, Lele Adani si concentra sull’ultimo derby d’Italia che ha visto trionfare l’Inter contro la Juve. Il suo focus sul tecnico Max Allegri:

ALLEGRI – La Juve negli ultimi anni non è riuscita a valorizzare l’ala più forte del mondo che è Di Maria, ha fatto uscire uno dei più forti millennial come Kulusevski… Allegri ha cambiato Morata che è capocannoniere in Spagna con l’Atletico Madrid. Da questa squadra è lecito aspettarsi di più dal punto di vista del gioco.

Anche l’Inter gioca con il 3-5-2, ma l’interpretazione del gioco da parte dei nerazzurri è completamente diversa e Inzaghi è arrivato all’Inter quando Allegri è tornato alla Juventus. Nel biennio c’è un lavoro diverso rispetto al percorso dei giocatori delle due squadre. Il campionato della Juve è giusto, ma nel confronto con l’Inter la Vecchia Signora è dietro in quanto al lavoro

L’articolo Adani pizzica Allegri: «Non è riuscito neanche a fare questo!» proviene da Inter News 24.

