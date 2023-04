Daniele Adani torna a fare polemica sulla Juve: la sua analisi dopo gli ultimi risultati del club bianconero

Daniele Adani, alla Bobo TV, ha così parlato dell’attuale stagione della Juventus.

LE PAROLE – «La Juve per il terzo anno di fila non vincerà lo Scudetto. Tutto il movimento Juve non può accontentarsi di quel che sta vedendo. Capisco però il momento storico di difficoltà e il segnale della gente è fortissimo e bellissimo attorno alla squadra. Il popolo vuole vivere insieme il momento qualunque sia l’esito».

