L’Inter di Simone Inzaghi perde anche a San Siro contro il Monza: e domani la Juve di Allegri può avvicinarsi ancora

Cade ancora l’Inter, che perde anche a San Siro contro il Monza, che passa grazie alla rete nella ripresa dell’ex Caldirola.

Per Inzaghi, che non trova la vittoria da più di un mese in campionato, adesso anche il rischio di vedere la Juve avvicinarsi ancora: vincendo domani con il Sassuolo i bianconeri andrebbero a -4 dal quinto posto.

