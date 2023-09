Adani alla Bobo Tv ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita vinta dalla Juve contro il Lecce.

LE DICHIARAZIONI – «Il Lecce per me ha perso una grande occasione, era libero di testa e in una buona posizione di classifica. Ma non è andato a Torino con la mentalità vincente per fare il colpaccio. E non è mai riuscito a fare un tiro in porta».

