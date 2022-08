Adani: «Favorite scudetto? Milan dietro a Inter e Juventus». Le dichiarazioni dell’opinionista calcistico alla Gazzetta dello Sport

Lele Adani ha parlato così delle favorite per la corsa Scudetto. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

«In cima metto la Juve, per forza della rosa e per la voglia di riscatto. A Torino hanno fatto una squadra per vincere subito, non per costruire. Sono arrivati giocatori tra i 28 e i 34 anni, e un altro paio ne arriverà. Dietro all’Inter metto il Milan, che però ha insegnato a tutti come si lavora, con la coesione di tutte le componenti del club. La differenza è che l’anno scorso partiva per il quarto posto, mentre ora non può più nascondersi».

