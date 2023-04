Adani: «Scuse finite per la Juve, è disconnessa dalla gente». Le parole dell’opinionista alla Bobo Tv dopo la sconfitta con l’Inter

L’opinionista Adani alla Bobo Tv ha analizzato la Juve dopo la sconfitta con l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

ADANI – «Andare in finale di Coppa era molto ambito e atteso. Il mondo intero aveva Manchester City Arsenal o Inter Juve da vedere. Come può la Juve iniziare così una partita con tutte queste premesse? La Juve è disconnessa alla sua storia, alla gente. Sono finite tutte scuse: la penalizzazione, il ritardo in campionato, gli infortuni. E’ una cosa incredibile! La partita è finita 1-0 perché nel secondo tempo l’Inter non ha più giocato, si è messa dietro come faceva la Juve dei tempi d’oro. E il secondo tempo è indecente. L’Inter doveva vincere tre o quattro a zero».

