Adani si sbilancia: «Scudetto? Inter più sicura e più credibile della Juve». Le parole dell’ex difensore

Nel corso della Bobo TV, così Adani su Inter e Juve.

ADANI – «Vedo una squadra più sicura e più credibile della Juventus a parità di forza. C’è stato forse uno spartiacque dopo l’anno scorso. Secondo me, con Inzaghi quest’anno ci sarà meno tolleranza sia per la forza della rosa che per il fatto di essere in panchina da tre anni».

The post Adani si sbilancia: «Scudetto? Inter più sicura e più credibile della Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG