Lele Adani non ha ritenuta corretta la scelta di arbitro e VAR di non concedere il rigore al Milan per fallo di mano di Abraham.

E’ doveroso sottolineare che la prestazione del Milan non è stata sufficiente, affatto. Inutile elencare a discolpa di una prova opaca e sottotono i due legni colpiti dai rossoneri. Pioli è stato sapientemente imbrigliato da Daniele De Rossi che è riuscito a disinnescare la regia del Milan, annullando al contempo anche Leao. A onor del vero però, ed è dovere di cronaca, non si può non citare ed evidenziare l’arbitraggio di Turpin. Non vogliamo infatti soffermarci troppo sul fuorigioco non fischiato a Lukaku, dal quale poi scaturisce il calcio d’angolo del vantaggio giallorosso. Le immagini non chiariscono infatti con precisione la posizione dell’ex Inter. Di immagini invece ne abbiamo anche tante per quanto riguarda il tocco di mano in area, al minuto 91, di Abraham. Il calcio di rigore era solare.

Daniele Adani

Era rigore

Lele Adani ha commentato la partita del Milan contro la Roma di Europa League su Rai 1 e, alla vista di quanto accaduto, non ha avuto dubbi a dire che “Abraham la tocca col pugno, questo è calcio di rigore”. Il tocco era evidente, scomposto e quindi punibile con la massima punizione a favore del Milan. Il VAR verifica il tutto e sentenzia non sia rigore. Adani non riesce a trattenersi e afferma: “Niente? Incredibile eh, incredibile eh”.

Il rigore non sia un alibi

L’errore arbitrale c’è stato, è una evidenza. Riassumere la partita solo in questo episodio sarebbe riduttivo e non edificante per la gara di ritorno. Le ragioni della sconfitta devono essere ricercate nell’atteggiamento della squadra, e del modo in cui è stata schierata da Pioli. Se il Milan vuole rendere credibile la rimonta all’Olimpico dovrà infatti lavorare su questi punti.

