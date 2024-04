Enrico Varriale ha bacchettato Leao per la prestazione incolore contro la Roma, affermando che giocando così da ragione a Cassano.

La prestazione di Rafa Leao, o meglio dire la non prestazione del portoghese, non è piaciuta a nessuno, allo stesso numero 10 del Milan. Dai suoi piedi era lecito aspettarsi giocate differenti. La partita era senz’altro quella giusta per zittire Cassano che, nelle ultime ore, aveva usato parole di fuoco contro di lui. A venire meno è stato proprio Leao, autentico mattatore del filotto di sette vittorie ottenute dal Milan. Enrico Varriale, tramite il proprio profilo X, non lesina critiche al portoghese citando quanto aveva detto FantAntonio su di lui.

Ha ragione Cassano su Leao

Il giornalista Enrico Varriale ha così commentato la prestazione di Rafa Leao:“Vince la Roma che capitalizza il gol di Mancini giocando un’ottima gara. Leao non pervenuto, sembra dar ragione a Cassano, penalizzando il Milan. Qualificazione ancora in bilico. L’impresa storica la fa l’Atalanta che espugna Anfield con 3 gol. Liverpool quasi eliminato”. Di seguito il tweet:

Leao, assente ingiustificato

Polemiche a parte, la prestazione di Leao non può passare in secondo piano. Il portoghese, apparso nervoso anche al termine della partita contro un giornalista, è stato uno dei grandi assenti della partita. Da un giocatore del suo talento ci si aspetta molto di più. Al ritorno, tra una settimana all’Olimpico di Roma, avrà modo di riscattarsi e zittire chi oggi si diverte a commentare la sua “caduta”. Il bello del calcio è che offre subito un’opportunità di rivalsa.

