Il Milan accelera convintamente per Buongiorno del Torino. Avviati i contatti con l’agente del giocatore e con il patron dei granata.

Il Milan accelera, forte e deciso. La squadra mercato rossonera fa sul serio e vuole anticipare le competitor alla corsa per Buongiorno del Torino. Il Club di Via Aldo Rossi ha chiaro in mente il proprio obiettivo: rinforzare la difesa con un giocatore importante. L’identikit sembra davvero essere quello del centrale granata per cui Urbano Cairo spara alto: 40 milioni.

Urbano Cairo

Il Milan all’attacco di Buongiorno

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Milan ha innestato la quarta per strappare al Torino Alessandro Buongiorno. E’ lui il profilo giusto per dare smalto e brillantezza a un reparto che in questa stagione più volte è apparso appannato. La squadra mercato rossonera avrebbe infatti già avviato i contatti con l’agente del giocatore e con Urbano Cairo, cercando magari di abbassare un po’ le faraoniche richieste del patron granata.

Il desiderio del giocatore e la concorrenza

Il desiderio di Buongiorno è quello di cambiare aria, soprattutto per poter coronare il desiderio di giocare in una squadra che ambisca a vincere in Italia e in Europa. Avrebbe già dato, a tal proposito, mandato al proprio agente Beppe Riso di ascoltare ogni offerta importante in arrivo per lui. Tra queste c’è e ci sarà quella del Milan, ma non solo. L’Inter ha espresso infatti gradimento per il giocatore, così come non mancano interessi da club esteri, uno su tutti l’Atletico Madrid. Cairo, ribadendo che la scadenza del contratto di Buongiorno sarà nel 2027, non si discosta al momento dai 40 milioni.

