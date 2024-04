Cardinale, ieri a Milano per la partita tra Milan e Roma, ha preso importanti decisioni in merito al futuro del Club.

L’arrivo di Cardinale a Milano nella giornata di ieri non era finalizzato alla sola partecipazione alla partita di San Siro di Europa League tra i rossoneri e la Roma. Il proprietario del Milan ha infatti incontrato Zlatan Ibrahimovic e, in seno alla società, ha preso delle importanti decisioni in merito al futuro del Club. Nei giorni scorsi infatti era circolata con insistenza la voce di un nuovo ingresso nell’organigramma societario di Comolli, oltre a quello di Kirovski.

Casa Milan

Furlani e Moncada confermati

Il proprietario del Milan ha dettato le linee guida del Club. Cardinale ha deciso infatti di proseguire con gli attuali dirigenti: Furlani e Moncada. Il primo infatti, nell’organigramma societario delineato dal proprietario del Milan avrà ancora il compito di curare parte amministrativa e commerciale. Il secondo invece, affiancato da Ibrahimovic gestirà l’area tecnica e di scouting.

Sfuma Comolli e Kirovski?

Il nome che negli ultimi giorni era entrato in orbita Milan era quello di Damien Comolli, legato al gruppo RedBird in quanto presidente del Tolosa. Apprendiamo che Cardinale abbia deciso di non puntare su di lui, confermando in blocco il gruppo dirigenziale che già da mesi sta lavorando insieme e che sta già gettando le basi per la prossima stagione. Per quanto riguarda Kirosvki invece il suo arrivo al Milan avverrà. Nello specifico l’ex ds dei Los Angeles Galaxy si occuperà soprattutto del progetto Under 23, alla cui guida avrà Daniele Bonera come allenatore.

