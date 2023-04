Lele Adani ha analizzato il momento attuale dell’Inter dopo la vittoria conquistata contro il Benfica in Champions League

Tramite la Bobo TV, l’ex calciatore e ora commentatore Lele Adani ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Benfica in Champions League.

LE PAROLE – «L’Inter non è squadra di dribblatori ma sa palleggiare, sono giocatori esperti che sanno stare molto bene in campo e ai quali non è semplice toglierla. Per questo diventa difficile da accorciare, perché usa ampiezza, gioco tra le linee e attacco della profondità. Sta dimostrando solidità difensiva. Ora come ora Darmian è insostituibile, al di là di Skriniar».

L'articolo Adani su Benfica-Inter: «Molto solida in difesa. Su Skriniar…» proviene da Inter News 24.

