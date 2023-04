Arrivano importanti novità riguardanti le chance di permanenza all’Inter per Romelu Lukaku al termine della stagione

In questo finale di stagione, uno degli obiettivi personali per Romelu Lukaku era quello di fare bene in campo per convincere l’Inter ad acquistarlo (o a prolungare il suo prestito) al termine della stagione, dal Chelsea. Il centravanti belga, seppur con alcune prestazioni altalenanti, sta cominciando a fare gol pesanti, soprattutto in Champions League (vedi Porto e Benfica). La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibilità di permanenza di Big Rom in nerazzurro.

Sulla rosea si legge: «Più avanti si va, più soldi entrano nelle casse del club per agevolare un accordo in estate col Chelsea: Romelu ha già votato da tempo, vuole solo l’Inter. E ora che la forma sta tornando al top, diventa complicato pensare che i piani di Lukaku possano essere differenti da quelli dell’Inter».

L’articolo GdS: Lukaku, aumentano le chance di restare all’Inter. La sua decisione è chiara proviene da Inter News 24.

