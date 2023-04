Alessandro Bastoni è stato protagonista di una straordinaria prestazione in Benfica-Inter di ieri sera, in tutte le zone del campo

Non è un caso se Alessandro Bastoni sia stato premiato dalla UEFA come MVP al termine del match di ieri sera al da Luz tra Benfica ed Inter, terminato sul risultato di 0 a 2 a favore dei nerazzurri. Ad aprire le marcature era stato Barella con un colpo di testa su cross del difensore mancino (anche dal suo piede e dal suo ennesimo cross nasce l’azione che ha portato al rigore poi realizzato da Lukaku che ha fissato il match sullo 0-2).

Su inter.it si legge: «BASTONI: ASSIST E SALVATAGGI – Uno dei protagonisti del match, premiato come migliore in campo dall’UEFA al termine della gara, è stato Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ha lasciato il segno sia in fase difensiva che in attacco. Se nell’area nerazzurra ha salvato letteralmente la porta con un salvataggio disperato, in fase offensiva ha rappresentato una costante minaccia per il Benfica. Le sue avanzate sulla sinistra, nella catena con Dimarco, hanno creato un’alternativa molto importante nella costruzione del gioco nerazzurro. Da due sue discese sulla sinistra sono maturati un gol e una duplice occasione. Con il suo sinistro Bastoni ha fornito l’assist del vantaggio di Barella: un cross al bacio, che ha portato il numero 95 a 6 assist stagionali. Poco dopo ha riproposto la stessa giocata, con Dumfries bloccato prima da Valchodimos e poi da Morato. Due giocate, quelle di Bastoni, che si aggiungono alla solidissima prestazione difensiva, dove anche Acerbi e Darmian hanno chiuso ogni spazio ai quattro giocatori d’attacco del Benfica».

L’articolo Bastoni, la sua prova contro il Benfica tra assist e salvataggi: l’analisi dell’Inter proviene da Inter News 24.

