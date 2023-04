L’ex calciatore nerazzurro Antonio Cassano ha detto la sua dopo il match vinto dall’Inter fuori casa contro il Benfica in Champions League

Intervenuto in diretta Twitch sul canale della Bobo TV, Antonio Cassano ha commentato il successo ottenuto dall’Inter di Inzaghi contro il Benfica, pochi minuti dopo il triplice fischio dell’arbitro.

LE PAROLE DI CASSANO-: «L’Inter mi ha impressionato in positivo, grandissima partita dei nerazzurri, non l’avrei mai pensato non per demerito Benfica che vedevo favorito, anche perché prima di ieri aveva subito solo due gol in tutta la Champions, ma per merito dell’Inter. C’è stata corsa, qualità, palleggio e personalità oltre a un grande spirito di sacrificio quando il Benfica ha spinto ma l’Inter è rimasta compatta, sempre sul pezzo. Bastoni sul primo gol ha messo una palla stratosferica, in difesa non hanno sofferto tanto tranne l’ultima occasione quando Brozovic ha perso palla.

Gonçalo Ramos, attaccante che mi piace da impazzire ieri è stato evanescente, Rafa Silva è stato marcato bene. Non pensavo, sono contentissimo per la mia squadra del cuore. A volte disintegro l’allenatore, stavolta ha indovinato tutto. Complimenti a lui per come l’ha impostata e alla squadra per il modo in cui ha giocato. Ho visto un’Inter perfetta, insieme a quella di Riyad è stata la miglior partita della stagione».

L’articolo Cassano su Benfica-Inter: «Miglior partita stagionale. A volte disintegro Inzaghi…» proviene da Inter News 24.

