Il punto da Appiano Gentile sul rientro dell’Inter dopo la vittoria ottenuta ieri sera al da Luz di Lisbona contro il Benfica

In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Andrea Paventi ha fatto il punto in casa Inter al rientro a Milano dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro il Benfica.

Questo quanto riferito dal giornalista: «Giornata di festa silenziosa. Sul volo di ritorno Inzaghi ha concesso un giorno di libertà a tutto il gruppo, un premio dopo l’impresa di Lisbona che spera possa fruttare l’accesso alle semifinali di Champions League. Stiamo assistendo ad un Inter bifronte, considerando che in campionato ha perso una partita su 3 ed in Champions si esalta. Ci vorrebbero degli psicologi per capire cosa stimola una squadra che ha sfiorato l’impresa sul campo del Barcellona, ha passato il turno col Porto ed ha fatto una partita straordinaria come quella di ieri sera in casa del Benfica, a non raccogliere nulla contro Empoli, Bologna e Spezia. Detto questo, la squadra deve tornare con un carico di entusiasmo notevole. Molti giocatori hanno dormito qui. La squadra è tornata alle 5 del mattino. Una giornata di libertà che non distoglie l’Inter da quelli che sono i propri obiettivi: quello di tornare in corsa per un posto in Champions in Campionato, a partire dalla sfida contro il Monza e soprattutto di centrare la qualificazione in semifinale di Champions dove affronterebbe un’altra italiana. Sono partite che danno una forte dose d’autostima. I nerazzurri torneranno ad allenarsi ad Appiano domani mattina».

L’articolo Inter tornata nella notte ad Appiano: giornata di festa e riposo. Il punto proviene da Inter News 24.

