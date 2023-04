Grazie al successo ottenuto ieri sera al da Luz contro il Benfica, l’Inter entra nella top 10 del Ranking UEFA, alle spalle della Juve

Buone notizie per l’Inter anche per quanto concerne il Ranking UEFA, a testimonianza dell’ottimo lavoro fatto dalla squadra negli ultimi anni nelle competizioni europee. Con la vittoria per 0 a 2 ottenuta ieri sera all’andata dei Quarti di Finale di Champions League contro il Benfica, la squadra di Simone Inzaghi entra nella Top Ten del Ranking Uefa.

I punti dei nerazzurri sono 89, davanti a loro, al nono posto, c’è la Juventus a 96 e poco dopo il Barcellona a 98. Guidano il ranking il City ed il Bayern con rispettivamente 137 e 135 punti.

L’articolo Inter, vittoria col Benfica e top 10 nel Ranking UEFA: adesso si punta alla Juve proviene da Inter News 24.

