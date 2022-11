Adani sulla Juventus: «Le vittorie col Lecce e Verona non bastano». Le parole dell’ex calciatore

Lele Adani ha commentato ai microfoni della Bobo Tv le vittorie della Juventus col Lecce e Verona. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Le vittorie col Lecce e Verona possono bastare per dare un grado di nobiltà sul percorso. A me interessa se una partita contro una pari è una partita dove c’è ritmo, lucidità, attenzione, tiri in porta, forza nei contrasti, equilibrio tra chi entra e esce, performances. Finché non trovo questo non mi basta una vittoria della Juve contro un avversario con cui c’è troppo dislivello. Non possiamo accontentarci, non esiste».

L’articolo Adani sulla Juventus: «Le vittorie col Lecce e Verona non bastano» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG