Adani svela: «Restai a bocca aperta per quel gol in rovesciata di Ronaldo alla Juve». Il racconto durante la Bobo Tv

Adani durante la Bobo Tv ha raccontato il suo ricordo del gol in rovesciata di Ronaldo alla Juve allo Stadium in Champions League.

RONALDO – «L’unica cosa che devo dire per celebrare il calciatore quando fece quel gol in casa della Juve…poche volte sono rimasto a bocca aperta. Quel gol lì è da extraterrestre, mi rimane impresso quasi oltre alla logica e fisica. Non potevo credere che lui cerca quella coordinazione, la impatta in quel modo e fa un’acrobazia quasi senza senso. Quando vedi i replay la faccia di Barzagli sembra dire che non è possibile…»

