Vlahovic, Fagioli e Pogba raccontati da Sgura: tutti i dettagli del documentario che unisce moda, foto e calcio

La Juve dal suo sito ha svelato i dettagli di un documentario da oggi disponibile su Amazon Prime che vede coinvolti Vlahovic, Fagioli e Pogba.

LA NOTA – «Moda, fotografia e calcio. Durante la Settimana della Moda di Milano del settembre 2022, il fotografo Giampaolo Sgura ha dato vita a un evento unico. Una mostra monografica in cui ha affiancato alle sue opere più importanti i ritratti di tre calciatori della Juventus: Nicolò Fagioli, Paul Pogba e Dusan Vlahovic.

Quello che ne è uscito è una suggestiva connessione di mondi apparentemente distanti, in realtà non così differenti. Un percorso concettuale divenuto a distanza di alcuni mesi il soggetto della nuova produzione originale firmata Juventus Creator Lab, “Giampaolo Sgura Black & White”.

Il documentario, disponibile dal 31 marzo in esclusiva su Prime Video, mostra il dietro le quinte della mostra milanese, illustrando il processo creativo dell’artista e il suo rapporto con i protagonisti degli scatti. Il modo in cui Sgura è riuscito a cogliere l’anima di personalità come quelle di Fagioli, Pogba e Vlahovic.

Un racconto in linea con gli obiettivi di Juventus Creator Lab, il laboratorio digitale bianconero nato per definire un nuovo approccio alla creatività e alla produzione di contenuto del club che ha fatto di innovazione e contaminazione due cardini del proprio hub. Elementi esaltati dalla mostra fotografica di Sgura e dal documentario ad essa dedicato».

