L’ex difensore Lele Adani ha sottolineato i grandissimi miglioramenti dell’attaccante francese.

Lele Adani alla BoboTv è tornato sulla vittoria dell’Inter a danno della Roma. “Inzaghi è credibile nelle sue certezze: toglie Calhanoglu e Asllani fa quel lancio, si fa bastare 12 minuti più recupero e fa la giocata della partita”.

Sul figlio d’arte

“L’Inter prende Thuram, che ad oggi sta facendo meglio di Lukaku. Arriva e fa un ruolo che non conosceva, con Lautaro fanno entrambi prima e seconda punta. Dentro questo sistema i calciatori giocano uno per l’altro. L’Inter, nel momento in cui è stata sorpassata dal Milan e dalla Juventus poi, ha rimesso le cose a posto“.

Marcus Thuram

La gara del grande ex

“Per me il meno colpevole di tutti è Lukaku. Ci fosse stato Vieri avrebbe mandato a f…o tutti. Mi hanno chiesto: è stato condizionato da fischi? Assolutamente no: È stato condizionato dal gioco, non dai fischi. Come fai a incidere se pensi di non fare calcio? Non è possibile. Non posso credere a un piano gara così. C’è un dato: la Roma ha toccato 2 volte la palla nell’area di rigore dell’Inter. Sassuolo e Bologna non sono migliori della Roma, come hanno tolto punti all’Inter? Provando a fare qualcosa. Quella di ieri non è stata una partita di calcio. Un conto è stare bassi, nu conto è stare dentro l’area piccola. Il percorso di Inzaghi, con le sue certezze, la sua comfort zone, è arrivato a un livello. Mourinho, con tutto quello che è stato ed è, ieri è finito sotto gli occhi di tutti. Lukaku è stato lasciato davanti al suo destino, ai suoi vecchi tifosi, impossibilitato di fare una partita di calcio“.

