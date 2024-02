Adani umilia la Juve: «Qualcuno dopo l’Inter ha fatto finta di non capire… Le cose stanno così». Il pensiero del noto opinionista

Lele Adani torna a umiliare la Juventus dopo le ultime dichiarazioni successiva alla sconfitta con l’Inter.

Ecco cosa ha detto via Instagram: «Bremer, Szczesny, Rabiot, Locatelli, Yildiz, Milik, Chiesa, Cambiaso, McKennie… stavo facendo due conti sul valore della rosa. Settimana scorsa qualcuno ha fatto finta di non capire, ma oggi? Quello che è accaduto questa sera Poi si pongono il dubbio se qualcuno ha ragione o meno. Ma un giusto non chiede ragione, un giusto nella comunicazione per avere giustizia chiede di partire dalla verità. E da lì si comincia a dibattere. Il calcio è semplice e le scuse sono finite. Ci vuole responsabilità, comunicazione corretta, autocritica e analisi profonde giuste perché l’Udinese non era quella di Alexis Sanchez. La verità è una: padre tempo opera in silenzio».

