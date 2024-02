Inzaghi Inter, il retroscena a sorpresa: ha reagito così alla sconfitta della Juventus. Il tecnico nerazzurro ha detto questo alla squadra

Come scrive Gazzetta.it il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi di fronte alla squadra ha reagito apparentemente con indifferenza alla sconfitta di ieri della Juventus.

Scrive la rosea: «La testa deve restare sintonizzata sulla prossima partita, quella contro la Salernitana, che deve essere preparata al massimo. Senza fare calcoli dopo l’allungo sulla Juventus, ora distante 7 punti in classifica, o senza farsi distrarre dal ritorno della Champions e dalla gara contro l’Atletico Madrid. Simone Inzaghi non sente aria di scudetto né di fuga decisiva. E vuole che la squadra faccia come lui. Ecco perché nella riunione di stamani davanti al video non ha fatto accenni al ko di ieri sera della Signora contro l’Udinese. Il tecnico di Piacenza si è concentrato solo sugli aspetti positivi del match dell’Olimpico, in particolare sulla reazione avuta dopo lo svantaggio, e sugli errori commessi nella seconda parte del primo tempo, quando la Roma è passata dallo 0-1 al 2-1».

L’articolo Inzaghi-Inter, il retroscena a sorpresa: ha reagito così alla sconfitta della Juventus proviene da Inter News 24.

