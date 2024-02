Convocate Inter Women per la Juve: le ragazze a disposizione di Guarino per il match infrasettimanale di Serie A femminile

Dopo la sonora vittoria contro il Pomigliano l’e nerazzurre l’Inter Women di coach Rita Guarino tornano in campo per sfidare la Juventus, nel match valido per la 17esima giornata di campionato. Il calcio d’inizio è fissato per mercoledì 14 febbraio alle ore 19:00.

Per la sfida coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli.

Difensori: 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 46 D’Elia, 55 Tomter.

Centrocampiste: 18 Pandini, 20 Simonetti, 23 Magull, 24 Milinkovic, 27 Csiszár.

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 15 Serturini, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.

