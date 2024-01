Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Adarabioyo. Il difensore ha comunicato al Fulham la sua volontà

Idee chiare. Adarabioyo, accostato tra i vari al calciomercato Milan, non ha dubbi sul suo prossimo futuro:

come riportato da Nicolò Schira ha confermato la sua scelta di non prolungare il contratto con il Fulham in scadenza a giugno 2024. Potrebbe partire subito, rossoneri alla finestra.

The post Adarabioyo Milan: il difensore ha fatto la sua scelta per il futuro, Fulham avvisato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG