Il possibile colpo del calciomercato Milan legato ad Adarabioyo perde sempre più quota. I motivi della scelta

Tra i possibili colpi del calciomercato Milan perde sempre più quota quello legato al possibile arrivo di Adarabioyo.

Come riportato da Calciomercato.com era stato proposto al club rossonero nella sessione invernale di gennaio ma i contatti tra le parti non sono andati avanti in queste settimane. Difficile che possano riprendere visto che i rossoneri sembrano aver virato su altri obiettivi.

The post Adarabioyo Milan: il possibile colpo perde quota, tutti i motivi della scelta dei rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG