L’addio al Milan era annunciato ma ora emerge che potrebbe avvenire già a gennaio e a parametro zero. Ecco cosa sta accadendo.

In vista della riapertura del calciomercato invernale, prevista per gennaio 2025, il Milan si prepara a fare movimenti significativi sia in entrata che in uscita. La necessità di rafforzare la squadra, unitamente alla gestione degli esuberi, pone le basi per uno scenario di trattative che potrebbe influenzare notevolmente il rendimento del club nella seconda metà della stagione.

Questo periodo di trasferimenti si preannuncia come un momento cruciale per gli equilibri interni della rosa rossonera, con potenziali partenze e arrivi che potrebbero ridefinire le dinamiche della squadra.

Dai nuovi arrivi all’addio a parametro zero

Il Milan punta a rafforzare la propria mediana con l’acquisto di un mediano che possa alternarsi a un elemento chiave come Fofana. Questa mossa di mercato è considerata strategica per ampliare le opzioni tattiche a disposizione del tecnico, soprattutto in considerazione dei periodi di assenza dovuti a infortuni di altri elementi chiave come Bennacer, il cui recupero è atteso nelle prossime settimane dopo un’operazione al polpaccio svolta a Doha. Il reparto offensivo potrebbe vedere cambiamenti significativi con la possibile partenza di Jovic, nonostante una recente operazione. Il giocatore, già oggetto di interesse da parte del Galatasaray, potrebbe lasciare spazio a Camarda, ormai pienamente integrato in prima squadra. Anche il futuro di Calabria appare incerto, con il suo contratto in scadenza e poche possibilità di rinnovo. Sullo sfondo appare ormai sempre più vicino l’addio a parametro zero per il rossonero, già a gennaio.

L’addio a gennaio a parametro zero

Il Milan si appresta nuovamente a tentare la cessione di Fode Ballo Touré, mise fuori rosa e attualmente aggregato alla seconda squadra. Nonostante un percorso non esaltante fino a ora, il club è disposto a lasciarlo partire a parametro zero, avendo esaurito le possibilità di rinnovo contrattuale. La situazione di Divock Origi, con un ulteriore anno di contratto e un ingaggio significativo, rimane complicata, con il giocatore che si allena lontano dalla prima squadra.

Sguardo al futuro

Con la sessione di mercato invernale alle porte, il Milan si trova di fronte a decisioni importanti per quanto riguarda sia le entrate che le uscite. La cessione di esuberi come Touré e la ricerca di nuovi rinforzi per la rosa sono movimenti chiave che potrebbero avere un impatto significativo sul rendimento della squadra nei mesi a venire. La dirigenza, consapevole delle sfide poste dal calciomercato, è chiamata a manovre attente per poter competere al meglio nei diversi fronti nazionali e internazionali.

