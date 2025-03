Addio al Milan “annunciato” per dire sì ai bianconeri: l’incredibile voce di mercato che scuote Milanello

Addio al Milan “annunciato” per dire sì ai bianconeri. L’ultima voce di mercato rivela uno scenario inatteso in vista del mercato estivo.

Il Milan si prepara a voltare pagina, lasciando alle spalle gli errori del passato e guardando con ottimismo al futuro. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, ha svelato il profilo a cui il club rossonero intende affidare il ruolo di direttore sportivo, una figura fondamentale dalla quale dipenderanno le prossime cruciali mosse di mercato. Il mercato che si prepara ad aprirsi si annuncia quanto mai decisivo per risollevare le sorti del club, con obiettivi ben precisi per rinforzare la rosa e puntare subito a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La scelta del nuovo DS sarà quindi determinante per il futuro del Milan.

Un colosso olandese per il Milan e un rossonero verso il sì ai bianconeri

Tra le voci di mercato che maggiormente stuzzicano l’immaginario dei tifosi rossoneri spicca un talento olandese che, al Milan, potrebbe ritrovare il connazionale Reijnders, formando un duo davvero di altissimo livello. La combinazione dei due giocatori potrebbe essere la chiave per rinforzare il centrocampo rossonero, creando una coppia estremamente talentuosa. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui, poiché circolano voci che vedrebbero un rossonero pronto a lasciare il Milan per dire sì ai bianconeri a giugno. Questo possibile addio potrebbe scuotere ulteriormente le acque in casa rossonera, creando nuove dinamiche per il futuro del club.

Addio al Milan “annunciato” per dire sì ai bianconeri

La carriera di Loftus-Cheek al Milan sembra ormai giunta a una svolta decisiva, dopo una stagione che lo ha visto scendere in campo per un totale di 22 presenze, durante le quali è riuscito a fornire un solo assist. Numeri decisamente modesti per un giocatore che, al momento del suo arrivo da Londra nell’estate del 2023, era stato salutato come uno dei potenziali protagonisti della squadra. Acquistato dal Chelsea per poco meno di 20 milioni di euro, Loftus-Cheek è legato al club rossonero da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, ma le porte per una trattativa che possa portarlo a lasciare Milano già nella prossima sessione estiva di calciomercato sembrano già aperte – scrive Milanlive.it – con i bianconeri del Newcastle in prima linea per accaparrarsi il rossonero.

