Pazza idea Milan, “pronti ” 40 milioni per il talento della Premier: la voce infiamma il mercato e fa già sognare i tifosi

Pazza idea Milan, “pronti ” 40 milioni per il talento della Premier. Dall’Inghilterra arriva una voce che sta già facendo sognare i tifosi.

Il nuovo Milan, a guida Furlani, intende costruire un gruppo squadra di altissimo profilo per tornare rapidamente ai vertici del calcio italiano, seguendo le orme che portarono i rossoneri allo scudetto nel 2022 e alla semifinale di Champions League nel 2023. In questo ambizioso progetto, il talento olandese potrebbe rappresentare la pedina ideale per rafforzare ulteriormente la rosa che, al Milan, potrebbe formare con il connazionale Reijnders una coppia di talento assoluto. Insieme infatti sarebbero in grado di garantire qualità, dinamismo e una solida base per puntare a nuovi traguardi. L’asse olandese potrebbe diventare un punto di riferimento cruciale nel progetto di rinascita rossonera.

La scelta del nuovo DS e la voce dall’Inghilterra che fa sognare i tifosi

Il Milan dovrà però operare una scelta definitiva in merito al nuovo direttore sportivo del club. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky, ha “annunciato” il profilo su cui il Milan starebbe orientando le sue mire, sottolineando l’importanza di questa decisione per le prossime mosse della società. Per il futuro, infatti, si prevede un mercato di spicco, con il club pronto a fare investimenti significativi per rinforzare la rosa. L’ultima voce arriva direttamente dall’Inghilterra e rivela un piano ambizioso per portare al Milan una stella assoluta della Premier League, un obiettivo che potrebbe rappresentare un colpo di mercato fondamentale per riportare i rossoneri ai vertici del calcio europeo.

L’attività di mercato del Milan non si ferma solo alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Gli sforzi della dirigenza mirano anche a rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore. Dopo investimenti significativi, come quello per Santiago Gimenez, il club cerca un ulteriore salto di qualità. L’indiscrezione che sta facendo più rumore proviene dall’Inghilterra – a firma Sunday Express -e riguarda un possibile interessamento per Jack Grealish del Manchester City. Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative con i Citizens, l’inglese rimane un giocatore di grande talento e il suo valore di mercato ha subito una notevole riduzione, passando da oltre 100 milioni a potenziali 40 milioni.

