È pronto a lasciare la Roma per il Milan: nuovo possibile colpo per i rossoneri

Cominciano i primi sondaggi di calciomercato, la rosa andrà rivoluzionata, in arrivo il giocatore dalla Roma?

I rossoneri nel prossimo campionato saranno chiamati quantomeno a lottare per le prime tre posizioni, visto il fallimento di quest’anno. La rosa andrà rivoluzionata, anche se un grande obbiettivo del diavolo potrebbe sfumare. Tuttavia la società ha intenzione di essere protagonista nella prossima finestra di mercato, e sembrerebbe avere le idee molto chiare.

A Furlani la scelta del DS, ma il primo obbiettivo sarà incassare

In un recente incontro fra Cardinale e Furlani quest’ultimo è stato interamente delegato di trovare un DS adeguato al blasone del Milan. Nel mentre per organizzare un mercato monstre bisogna prima decidere come si andrà ad incassare una cifra da investire poi nelle entrate. Il Milan vorrebbe puntare sui riscatti: sono molti i giocatori di proprietà del diavolo in prestito con diritto di opzione e, se venissero tutti riscattati, frutterebbero alla società oltre 100 milioni. Inoltre non è da escludere che possano essere ceduti anche i big in rosa per puntare tutto sulle entrate, fra cui il possibile giallorosso.

Occasione Svilar

Il portiere della Roma nell’ultimo anno sembra essersi definitivamente consacrato. Il Milan potrebbe fare un pensierino sul giocatore, anche perché il suo contratto scade nel 2027 e le trattative per il rinnovo sembrerebbero non decollare. Il portiere serbo potrebbe essere il giusto rimpiazzo ad un Maignan che non dà più le garanzie di un tempo e che potrebbe partire. Il Milan potrebbe provare ad intavolare una trattativa con i giallorossi, ma per il portiere i Friedkin non accetteranno offerte al di sotto dei 30/35 milioni di euro.

