Milan News – Svolta per Ricci: accordo con lo scambio

Il Milan non molla la presa su Ricci: il Torino valuta il giocatore 30 milioni, ma la dirigenza rossonera ha in mente un piano alternativo.

Samuele Ricci è un nome che scalda i cuori dei tifosi rossoneri. Il centrocampista del Torino, appena 23 anni, sta vivendo una stagione da protagonista sotto la Mole, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. Con il suo mix di tecnica, intelligenza tattica e grinta, Ricci sembra fatto apposta per un grande salto. Il Milan, sempre attento ai talenti emergenti, lo ha messo nel mirino, e le voci di un possibile trasferimento si fanno ogni giorno più insistenti. Nonostante il rinnovo con il Toro fino al 2028, il richiamo di San Siro potrebbe essere troppo forte per resistere.

Il Diavolo lo corteggia: un rinforzo per la mediana

Non è un mistero che il Milan voglia rinforzare il centrocampo. Dopo un’annata in cui la squadra ha brillato a tratti ma ha mostrato qualche lacuna in termini di continuità, Paolo Maldini e Ricky Massara vedono in Ricci il profilo perfetto: giovane, italiano e già pronto per una big. Il Torino, dal canto suo, non intende svenderlo: si parla di una valutazione intorno ai 30 milioni, una cifra che Cairo considera il minimo sindacale. I rossoneri, però, non si spaventano e potrebbero giocarsi la carta dei buoni rapporti con i granata. Attenzione, però: Inter, Liverpool e Manchester City sono alla finestra, pronte a inserirsi.

Scambio con Bondo: l’idea che può sbloccare tutto

Per convincere il Torino, il Milan potrebbe mettere sul piatto Warren Bondo, il 20enne francese arrivato in estate e già considerato un prospetto di valore. Uno scambio con conguaglio – Bondo valutato sui 10 milioni più cash – potrebbe far felici tutti: il Milan si assicurerebbe Ricci, mentre il Toro punterebbe su un talento da far crescere. Un’operazione win-win che infiammerebbe il mercato estivo. Ora la palla passa ai dirigenti: l’affare si farà?

