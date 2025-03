Che notizia dall’Inghilterra: il ritorno di Tonali al Milan in estate è davvero possibile

Tifosi e dirigenti lo sognano da tempo, ma quanto è possibile il ritorno di Tonali al Milan? la situazione.

Mentre aleggiano bruttissime ombre sulla proprietà rossonera a Milanello si cerca di organizzare il mercato estivo. Il nome che sognano società e tifosi è sicuramente quello di Sandro Tonali, ma ci sono molti altri giocatori sul taccuino della dirigenza. L’obbiettivo sembra chiaro: rivoluzionare la rosa. In programma ci sono molti cambi, anche insospettabili…

Fuori Theo e Leao per arrivare a Tonali?

Il Milan prima di comprare dovrà, per forza di cose, vendere i giocatori fuori dal progetto. Una grande cifra arriverà dai giocatori in giro in prestito con opzione, ma non è escluso che possano partire anche i big. Theo Hernandez ormai sembra che sia già con la valigia in mano e su di lui ci sarebbero principalmente Real, City e Juventus; mentre Leao è da svariati anni sul taccuino del Barcellona. Non è escluso che possano partire entrambi. La loro partenza potrebbe favorire il ritorno in rossonero di Sandro Tonali? Non è da escludere…

Tonali vuole restare a Newcastle?

Al su arrivo in Inghilterra i giornali di gossip avevano accennato come Tonali potesse non trovarsi bene a Newcastle, ma ad oggi non sembrerebbe proprio così. La squadra e la città hanno aspettato che il giocatore scontasse la sua squalifica senza giudicarlo ma anzi, supportandolo ogni giorno. Questo amore è servito al ragazzo, che ha messo la testa a posto e ha avuto un impatto devastante al suo rientro, come se non si fosse mai fermato. Howe vorrebbe bloccare il giocatore ma sembra che su di lui oltre al Milan ci siano anche Barcellona e Juventus.

