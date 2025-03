Addio al Milan dopo solo un anno, è cessione immediata: l’incredibile svolta di mercato scuote Milanello

Addio al Milan dopo solo un anno, è cessione immediata. L’indiscrezione rivela di un’incredibile svolta per il futuro rossonero.

Il Milan intende cambiare profondamente, e la decisione sembra ormai presa. Il futuro è tracciato e pronto a prendere forma, come conferma l’ultima indiscrezione che rivela un incontro “segreto” tra quello che potrebbe essere il nuovo Direttore Sportivo e il possibile nuovo allenatore rossonero, con l’obiettivo di stipulare un “patto per il Milan”. Questo incontro potrebbe segnare un punto di svolta nella progettazione del nuovo corso rossonero. Non solo sul fronte dirigenziale, ma anche sul mercato potrebbero esserci tante sorprese, con la società pronta a fare scelte forti per costruire una squadra più competitiva per il futuro.

Un parametro zero inaspettato e una partenza inattesa

Nel corso del prossimo mercato, saranno molti i nomi che potrebbero lasciare Milanello. La società sembra determinata a dare un colpo di spugna alla stagione appena trascorsa, puntando a un rinnovamento radicale. A tal proposito, spunta una decisione ormai presa: l’addio a uno dei campioni rossoneri a giugno, con l’incredibile possibilità di sostituirlo con un colpo a parametro zero. Tuttavia, questa potrebbe non essere l’unica cessione. A sorpresa, infatti, potrebbe lasciare il Milan anche un giocatore arrivato appena un anno fa, alimentando ulteriori voci e aspettative su un mercato rossonero che si preannuncia scoppiettante.

Addio al Milan dopo solo un anno, è cessione immediata

La dirigenza rossonera, in vista della prossima stagione, si trova davanti a scelte fondamentali, che vanno dalla designazione del nuovo direttore sportivo all’identificazione delle strategie di mercato. Anche senza l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, alcuni cambiamenti sono già chiari e tra questi si evidenzia il caso di Emerson Royal. Nonostante l’impegno dimostrato, Emerson Royal non ha mai pienamente convinto l’ambiente milanista, tanto da diventare uno degli acquisti estivi più criticati. Arrivato dal Tottenham per 15 milioni di euro dopo due stagioni difficili, il brasiliano non ha risolto i dubbi su di lui, aggravati da un grave infortunio che ne ha limitato ulteriormente il contributo. L’acquisto di Kyle Walker dal Manchester City ha ulteriormente ridimensionato le sue possibilità di giocare – scrive Milanlive.it – rendendo praticamente certa la sua cessione a giugno.

