Dal Milan alla Juve, Giuntoli studia l’incredibile sgambetto: la mossa bianconera per la grande beffa a Ibra

Nonostante la pausa per le Nazionali, il Milan non ferma le sue manovre per il futuro. Un’indiscrezione davvero forte sta circolando in queste ore: pare che ci sia stato un incontro “segreto” tra quello che potrebbe essere il nuovo Direttore Sportivo e il possibile nuovo allenatore rossonero, con l’intenzione di stipulare un “patto per il Milan”. Se confermata, questa mossa potrebbe rappresentare un passo decisivo per il futuro del club. Tuttavia, mentre il club lavora al suo rinnovamento, sul fronte mercato iniziano a emergere alcune notizie poco rassicuranti per i tifosi rossoneri, con situazioni che potrebbero complicare i piani di rinforzo per la prossima stagione.

Il nuovo corso del Milan

Il Milan, guidato da Sergio Conceicao, attraversa un periodo di relativa tranquillità dopo una serie di turbolenze. La società sta lavorando alla programmazione futura, specialmente con l’intenzione di colmare il vuoto lasciato dall’addio di Frederic Massara, l’ormai ex direttore sportivo. L’obiettivo è quello di costruire un progetto solido che comprenda l’acquisizione di talenti in grado di rafforzare la rosa, con un occhio di riguardo verso il mercato italiano.

Dal Milan alla Juve, Giuntoli studia l’incredibile sgambetto

Giovanni Fabbian si è messo in luce sia con il Bologna che sulla scena nazionale, dimostrando qualità tecniche apprezzate da molti. La sua stagione attuale ha avuto alti e bassi, ma questo non ha scalfito l’interesse di club prestigiosi. La Juve in particolare – scrive Milanlive.it – ha mostrato una volontà concreta di approfondire la conoscenza del giocatore, valutando la possibilità di presentare un’offerta al Bologna. La situazione di Fabbian si complica considerando l’Inter, club in cui il giocatore ha mosso i primi passi nel settore giovanile. Con una clausola di recompra fissata a circa 12 milioni, i nerazzurri hanno la possibilità di riportarlo “a casa”, decisione che potrebbe dipendere dagli sviluppi del mercato e dall’interesse manifestato da Juventus e Milan. Questa potenziale mossa di Marotta mette in evidenza le strategie e i calcoli fatti dai club per mantenere o rafforzare i propri organici.

