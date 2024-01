Dopo l’innesto di Buchanan, l’Inter ha bisogno di un ulteriore nome per sostituire Dumfries in caso di addio a fine stagione: il nome

Il prossimo rinforzo a centrocampo per l’Inter sembra essere Piotr Zielinski, mentre Tuttosport suggerisce che potrebbe esserci un cambio sugli esterni in estate.

Con l’arrivo di Tajon Buchanan per coprire l’infortunio di Cuadrado, sembrano emergere segnali di una possibile cessione di Denzel Dumfries.

Il suo contratto in scadenza nel 2025 e il mercato in Premier League potrebbero portare a una valutazione di 40-45 milioni di euro. Emil Holm, seguito da vicino da Ausilio e Baccin, potrebbe essere una scelta valida per rimpiazzare l’olandese, considerando le sue recenti prestazioni positive all’Atalanta, dove è in prestito con diritto di riscatto a 8,5 milioni.

