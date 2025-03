Addio Milan, il rossonero va in Premier: “via libera” della società, tifosi su tutte le furie

Addio Milan, il rossonero va in Premier. La società potrebbe dare il via libera alla cessione per un addio che farebbe infuriare i tifosi.

Il Milan perde a Napoli 2-1 in una partita in cui, dire che i rossoneri l’abbiano approcciata male è davvero riduttivo. La squadra non è mai riuscita a entrare in partita, e la sconfitta lascia strascichi pesanti. La notte potrebbe portare un clamoroso ribaltone sulla panchina, con Conceicao sempre più vicino all’esonero. Tuttavia, più del risultato stesso, emerge una voce che potrebbe infuriare ancora di più i tifosi del Milan. Si vocifera di decisioni e scelte che potrebbero coinvolgere non solo il tecnico, ma anche la dirigenza, facendo crescere il malcontento tra i sostenitori rossoneri.

Milan fuori dalla Champions e una cessione che farà discutere

Con ormai quasi certe probabilità, purtroppo, il Milan non giocherà in Champions League nella prossima stagione. Una delusione che, inevitabilmente, porterà a una rivoluzione massiccia in estate, con uscite che potrebbero far discutere e non poco. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un’indiscrezione davvero forte su un giocatore molto amato dai tifosi rossoneri, che potrebbe lasciare Milanello a giugno, con il via libera della società. Una decisione che scuoterebbe sicuramente l’ambiente, considerando l’importanza e il legame emotivo che il calciatore ha con la tifoseria. La rivoluzione in casa Milan, quindi, potrebbe essere ancora più profonda di quanto immaginato.

Addio Milan, il rossonero va in Premier

Il Nottingham Forest, vera e propria rivelazione della stagione in Premier League e con una clamorosa – seppur ancora ipotetica – qualificazione alla Champions League all’orizzonte, sembra aver puntato gli occhi sul versatile belga. Con una solidità economica rinforzata dai successi recenti – scrive Calciomercato.com – il club inglese considera seriamente l’ingaggio di Saelemaekers nel prossimo mercato estivo. Il Milan, di fronte a una potenziale offerta che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, potrebbe essere tentato di lasciar andare il giocatore, in un contesto di valutazioni e strategie future che contemplano variabili come il direttore sportivo e l’allenatore dei prossimi anni.

