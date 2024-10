Il Milan vince contro l’Udinese ma è polemica per quanto accaduto, ancora una volta, a San Siro. I tifosi sono furiosi.

Il Milan vince, ed era l’unica cosa che contava. Gli uomini di Fonseca non inciampano in un avversario arrivato a San Siro con tutta la determinazione e la volontà di portare a casa i tre punti. I bianconeri infatti godevano di un ottimo stato di forma, confermato dai 13 punti in classifica e terzo posto momentaneo.

Partita spigolosa, complicata, e a tratti davvero insidiosa. Gli uomini di Fonseca hanno dimostrato di avere una compattezza e unità degna della grande squadra. Una vittoria che scaccia via la crisi ma, quanto accaduto a San Siro, riapre ancora una volta una polemica che non accenna a diminuire.

La vittoria di Fonseca

Alla fine la vince Paulo Fonseca. Così come accaduto nel derby contro l’Inter il portoghese non si distanzia dalle proprie idee, le difende e le propone con coraggio leonino e alla fine ha ragione lui. Leao fuori e dentro Okafor, ed è proprio sua la sgroppata, lo strappo, che propizia il gol del vantaggio rossonero firmato da Chukwueze. Il nigeriano si riscatta e premia la scelta del mister di preferirlo dal primo minuto. Alla mezz’ora del primo tempo il Milan è in vantaggio sia in campo che in panchina. E’ il gol di Paulo Fonseca a chi riteneva non avesse in mano lo spogliatoio, è la risposta a chi riteneva fosse folle lasciare fuori Leao, è la parola fine a chi sosteneva fosse assurdo “punire” Abraham per quanto accaduto a Firenze in occasione del rigore strappato a Pulisic e poi sbagliato.

Adesso basta, è successo ancora: tifosi furiosi

E’ successo ancora, da non credere. Ancora un cartellino rosso sventolato in faccia a un rossonero a San Siro senza validi motivi. Era successo a Bartesaghi in Milan-Lecce, nonostante il terzino rossonero fosse intervenuto, con evidenza, prima sulla palla e poi di slancio naturale sull’uomo. E’ successo ieri sera quando “Reijnders fa di tutto per non commettere fallo, si sposta” – scrive l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul proprio profilo X – ma Chiffi gli sventola il rosso in faccia anche se – aggiunge l’ex arbitro – “il contatto viene generato da Lovric”. E’ polemica a San Siro, tifosi arrabbiati e irritati soprattutto poi assistendo alla gestione dei cartellini ben poco attenta e corretta del fischietto di Padova. L’episodio che fa maggiormente discutere è quando non sanziona Tourè che entra in modo molto pericoloso su Chukweze sopra il piede all’altezza della caviglia. Sull’episodio Luca Marelli ha affermato che “manca minimo il giallo, ma per me è da rosso”. Insomma, Chiffi ampiamente bocciato e tifosi che fanno sentire forte il proprio dissenso sui social. Milan, ancora una volta, penalizzato a San Siro.

Milan, che grande prestazione

La squadra è granitica, si difende in inferiorità numerica per circa 70 minuti, lotta e si danna sul campo al punto da suscitare un grido di giubilo dalla Curva negli ultimi ultimi minuti di partita che trascina tutto lo stadio. Pulisic in versione terzino e Abraham che vuole restare in panchina nonostante l’infortunio alla spalla, sono i punti esclamativi e il sole rossonero in una serata di pioggia milanese di metà ottobre.

#MilanUdinese | Per capire se è fallo bisogna prendere in considerazione chi difende: entrambi si involano verso la porta, ma #Reijnders non fa nulla per commettere fallo, si sposta. Il contatto viene generato da #Lovric, nonostante sia in anticipo pic.twitter.com/24TmVnyZVm — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) October 19, 2024

