Ieri titolare in Milan-Udinese, a fine stagione possibile partente. Con un’offerta da 20 milioni potrebbe essere ceduto.

Fonseca ha deciso di schierarlo titolare per la sfida di San Siro contro l’Udinese e il giocatore ha giocato decisamente bene. Partita di gran fattura, senza dubbio uno dei migliori tra i rossoneri. Nonostante l’ottima prova però il suo futuro potrebbe essere lontano dal Milan.

A gennaio infatti il Club di Via Aldo Rossi potrebbe prendere in considerazione l’idea della cessione. Non si escludono infatti clamorosi ribaltoni in vista della prossima sessione di calciomercato.

La vittoria di Fonseca

Alla fine la vince Paulo Fonseca. Così come accaduto nel derby contro l’Inter il portoghese non si distanzia dalle proprie idee, le difende e le propone con coraggio leonino e alla fine ha ragione lui. Leao fuori e dentro Okafor, ed è proprio sua la sgroppata, lo strappo, che propizia il gol del vantaggio rossonero firmato da Chukwueze. Il nigeriano si riscatta e premia la scelta del mister di preferirlo dal primo minuto. Alla mezz’ora del primo tempo il Milan è in vantaggio sia in campo che in panchina. E’ il gol di Paulo Fonseca a chi riteneva non avesse in mano lo spogliatoio, è la risposta a chi riteneva fosse folle lasciare fuori Leao, è la parola fine a chi sosteneva fosse assurdo “punire” Abraham per quanto accaduto a Firenze in occasione del rigore strappato a Pulisic e poi sbagliato.

Una strategia di mercato in evoluzione

Il Milan, noto per la sua storica prudenza nelle operazioni di mercato, sembra ora propenso a riconsiderare la valutazione di alcuni dei suoi giocatori, Thiaw incluso. Fino all’estate scorsa, il difensore era valutato 40 milioni di euro, un prezzo che rifletteva le elevate aspettative riposte nel giovane difensore. Tuttavia, un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, complice anche un infortunio, ha portato a una potenziale revisione della sua valutazione. Il calciomercato è sempre alla ricerca di occasioni, e i club della Premier League, con il Newcastle in testa, si sono dimostrati interessati a Thiaw. La possibilità di un’offerta più bassa, forse intorno ai 20 milioni, potrebbe riaccendere l’interesse – scrive Milanlive.it – di questi club e portare a nuove trattative già nella sessione invernale. Tuttavia, considerando le esigenze della rosa del Milan, specialmente in difesa, una sua partenza a gennaio appare improbabile. Più realistica potrebbe essere invece una cessione a giugno, anche se molto dipenderà dall’evoluzione delle prestazioni del giocatore nei prossimi mesi.

Malick Thiaw

Il futuro incerto di Thiaw

La strada che Thiaw dovrà percorrere per confermarsi al Milan appare in salita. La sua qualità è indiscussa, ma dalla sua si attende una crescita significativa. La prestazione offerta ieri sera contro l’Udinese potrebbe rappresentare un nuovo inizio di stagione per il tedesco che, nel corso della stagione, potrebbe gradualmente scalare le gerarchie di Fonseca in difesa.

LEGGI ANCHE Tonali con la maglia dei grandi rivali? Indiscrezione clamorosa: cosa trapela

Leggi l’articolo completo Dalla titolarità contro l’Udinese alla cessione: può partire per 20 milioni, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG