Adli a DAZN: «Non era facile oggi, ma ho sempre sentito la fiducia del Milan» ha detto dopo il match di oggi

Adli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Cagliari-Milan. Le sue parole.

PARTITA – «Non era facile dopo un anno senza giocare, ma mi sono sempre preparato e ho cercato di giocare con personalità. Ho sempre sentito la fiducia del mister e dei compagni quindi ho cercato di giocare come so fare. È andata bene e sono felice»

RUOLO – «Dall’inizio della stagione ho cambiato il ruolo e quindi devo anche lavorare in fase difensiva. Mi aiuta molto anche lo staff a lavorare su queste cose, oggi ho cercato di dare sostegno ai difensori e recuperare palloni»

SENSAZIONI – «Sinceramente niente di speciale, è vero che ero molto contento di iniziare e avevo tanta voglia. Ho cercato di giocare come so fare, non ho inventato niente. Sono felice per come è andata»

STORIA – «Io mi sono sempre sentito bene in questo gruppo, lavorando forte e mettendomi a disposizione sapendo che un giorno toccava a me. Ho cercato di far vedere che posso aiutare la squadra»

