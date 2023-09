Conferenza stampa Pioli post Cagliari Milan: le sue dichiarazioni dopo il match della sesta giornata di Serie A 2023/24

GARA – «Quando l’avversario aspetta è difficile velocizzare, bisogna capire la giocata. Abbiamo iniziato bene la gara. Sapevamo quanto fosse importante sbloccarla e invece abbiamo subito in modo ingenuo il gol. Merito della squadra aver reagito e mantenuto la lucidità. Abbiamo ribaltato una gara che si stava complicando»

MILAN E ADLI – «Questa gara conferma le mie sensazioni, ho una squadra completa e giocatori forti, posso mantenere alto il livello cambiando interpreti. Hanno giocato giocatori che sanno giocare a calcio, contento di Adli se lo merita tutto, non ha mai smesso di crederci e lavorare, è un milanista dentro. Ha giocato in un ruolo nuovo, è un giocatore da completare ma ha fatto bene ed è una soluzione per il futuro»

VITTORIA – «Abbiamo vinto con la mentalità, sappiamo cosa vogliamo ottenere dal campionato e dobbiamo passare da queste gare difficili. Il Cagliari punta sulla coppia d’attacco, qualcosa abbiamo concesso ma continuato a giocare come sappiamo. L’abbiamo vinta perché siamo stati squadra. Dopo il 3-1 potevamo gestire meglio, vittoria importante contro un avversario difficile da superare»

VICE KRUNIC PROSSIMI IMPEGNI – «Ho visto Musah in Nazionale in quella posizione, Reijnders non voglio toglierlo da quella posizione perché ci dà tanto. Musah è entrato bene e lui con Adli sono le alternative di Krunic più che Reijnders. Non ho ancora pensato alla Lazio e poi ci sarà il Dortmund, da sabato a mercoledì vedrò bene. Magari con il muro giallo posso cambiare, devo vedere la gara con la Lazio e la condizione dei giocatori»

