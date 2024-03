Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky nel giorno di vigilia del match di Europa League contro lo Slavia Praga

Yacine Adli a Sky alla vigilia di Milan Slavia Praga.

PERCORSO AL MILAN – «Non ho mai mollato, ho sempre dato il massimo per aiutare la squadra, ho sempre voluto essere un uomo in più per la squadra».

RAPPORTO CON I TIFOSI – «Esco poco quindi non posso dirlo, ma ho sempre avuto il loro sostegno e aiuto, è sempre un piacere incontrarli, spero di ripagare l’amore sul campo».

SLAVIA PRAGA – «Squadra matura e forte, metteranno tanta intensità, cercheremo di prendere un vantaggio già a partire da domani sera a San Siro per metterli sotto pressione per il ritorno»

NAZIONALE – «Non voglio avere aspettative alte, è un mio obiettivo, piano piano cercheremo di conquistare tutto quello che è possibile».

The post Adli a Sky: «Non ho mai mollato, questo sarà il nostro obiettivo già da domani» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG